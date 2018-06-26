Сильный взрыв Южной Корее, десятки пострадавших - ФОТО

26 июня 2018 13:38

Тридцать два человека пострадали в Южной Корее в результате взрыва и пожара на стройке в городе Седжон, четверо из них получили тяжелые травмы, сообщают местные СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по свидетельствам очевидцев, в районе Сэром-дон раздался взрыв и поднялся столб черного дыма, как при извержении вулкана.

Агентство Рёнхап передает, что в пожарную часть поступил сигнал о взрыве и задымлении на строящейся подземной стоянке. Обстоятельства случившегося выясняются.

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