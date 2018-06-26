Сотрудника оштрафовали за то, что он не вовремя ушёл на обед - ВИДЕО

Японцы славятся на весь мир своей пунктуальностью, и даже несмотря на это действия глав бюро гидротехнических сооружений в городе Кобе вызвали у многих недоумение, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Администрация оштрафовала 64-летнего сотрудника за то, что он ушёл на обеденный перерыв на 3 минуты раньше положенного времени. Более того, стало известно, что подобные должностные преступления мужчина совершил 26 раз за последние 7 месяцев.

Кончилось тем, что главы бюро созвали телевизионную пресс-конференцию, во время которй не только извинились перед всеми за нерадивого работника, но и поклонились. Далеко не у всех пользователей интернета ситуация эта вызвала понимание, ведь многие пожалели оштрафованного сотрудника, а действия его боссов назвали "позёрством".

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