Меркель рассказала о темах саммита ЕС

Экономика и миграция станут центральными темами предстоящего саммита ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с испанским премьером Педро Санчесом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Нам предстоит Совет ЕС в четверг и пятницу. Там две темы, по которым нами ведется также внутренняя дискуссия, будут играть центральную роль - это продолжение развития экономического и валютного союзов. Здесь мы с Францией сделали предложения, которые мы хотели бы обсудить... А также мы будем говорить на тему миграции. Уже в воскресенье стало понятно, что центральным пунктом для большинства государств-членов является вопрос о внешнем наплыве мигрантов - как мы можем сократить прибытие мигрантов, которые с помощью нелегальных перевозчиков попадают в Европу", - сказала Меркель.

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Она добавила, что в этой связи речь идет о расширении сотрудничества со странами Африки, предложив распределить каналы переговоров с отдельными государствами между европейскими лидерами. В частности, среди стран, с которыми можно начать контакты в данной сфере, Меркель назвала Марокко, Алжир и Сенегал. Она подтвердила рост наплыва нелегальных мигрантов в текущем году и заявила, что Берлин поддерживает инициативу об увеличении поддержки Испании от Еврокомиссии в связи с этой тенденцией.

Также, по словам Меркель, на саммите ЕС будут обсуждаться вопросы торговли, связанные с ограничениями, которые ранее ввела американская администрация, в связи с чем "торговые отношения с США в настоящее время стали темой дискуссии".



