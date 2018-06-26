Исследователи открыли более 1000 генов интеллекта, полезных и опасных

Международная команда генетиков сообщила о богатейшем "улове": учёные выявили более тысячи генов, связанных с уровнем интеллекта человека, и большинство из них ранее не были известны, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Научная группа под руководством исследователей из Амстердамского свободного университета в Нидерландах начала поиск так называемых генов интеллекта несколько лет назад. В 2017 году учёные сообщили об открытии 40 таких генов.

В новой работе специалисты использовали метод, известный как полногеномный поиск ассоциаций.

Генетики работали с данными почти 270 тысяч европейцев, полученными из 14 различных баз. Все участники прошли нейрокогнитивные тесты на выявление уровня IQ, а затем исследователи сравнили результаты с данными генетических анализов.

Учёные искали однонуклеотидные полиморфизмы - отличия в последовательности ДНК размером в один нуклеотид. Таким образом были обнаружены различные вариации генов и их мутации.

Последних было найдено более девяти миллионов, и благодаря этому эксперты смогли обозначить 205 фрагментов ДНК-кода, связанных с интеллектом, а также 1016 конкретных генов, из которых было известно лишь 77.

По словам авторов работы, найденные гены ещё предстоит подробно изучить. Однако уже понятно, что многие из них связаны с более крепким когнитивным здоровьем. Так, некоторые ассоциируются с более низким риском развития болезни Альцгеймера, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, и также депрессии и шизофрении. Более того, подтвердились итоги другой работы, говорящие о том, что гены интеллекта отвечают за увеличение продолжительности жизни.

Но не всё так радужно. Другие гены интеллекта, выявленные нидерландской командой, оказались связаны с развитием аутизма.

В статье, опубликованной в журнале Nature Genetics, учёные отмечают, что эти результаты "важны для понимания биологических основ когнитивного функционирования и способствуют пониманию связанных с ними неврологических и психических расстройств".

Параллельно та же команда провела ещё одно исследование - на этот раз с участием почти 450 тысяч человек. В этой работе также использовался полногеномный поиск ассоциаций, и он помог экспертам отыскать 136 геномных локусов (местоположений определённых генов), связанных с невротическими расстройствами, и 559 генов, причастных к их развитию.

Отмечается, что 124 из открытых локусов оказались новыми для науки. Всего же исследователям было известно лишь 16 геномных локусов, связанных с возникновением депрессивных и тревожных расстройств, поэтому новая работа открывает огромные перспективы для исследований природы шизофрении, депрессии и других нарушений психического здоровья, заключают специалисты.

Вторая научная статья была также опубликована в издании Nature Genetics.

К слову, ранее было доказано, что гены влияют на IQ и успехи в школе. Также исследователи выяснили, что мозг интеллектуалов формирует меньше связей между нейронами. Кроме того, учёные описали внешний признак высокого интеллекта, понятный каждому.