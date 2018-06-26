ЕК пока не выработала ответы на возможные пошлины США на автомобили

Еврокомиссия пока не подготовила варианты ответа на возможное введение Соединенными Штатами пошлин на импорт автомобилей, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции в бельгийской столице, передает Day.Az со ссылкой на Trend.



"Не только ЕС, но и многие страны, а также ОЭСР и Всемирный банк, предостерегали, что это может серьезно повредить экономике не только ЕС и других государств, но также и США. Мы очень тщательно следим за этим. На данный момент нас нет подготовленного списка мер", - сказала еврокомиссар.

"Мы, конечно же, будем обсуждать, какой набор мер мог бы быть использован. Однако пока очень рано говорить об этом", - подчеркнула Мальмстрем, отвечая на вопрос о возможном принятии Брюсселем контрсанкций, аналогичных введенным за новые американские пошлины на сталь и алюминий.

Как передает РИА Новости, на них Еврокомиссия ответила, в частности, открытием спора в ВТО и введением с 22 июня дополнительных пошлин в 25 процентов на импорт определенных товаров из США в ЕС.