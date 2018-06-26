Власти Норвегии запланировали переход на электрическую авиацию

Власти Норвегии приняли программу постепенно перехода на электрическую пассажирскую авиацию, которая предусматривает полный переход местных пассажирских авиаперевозок на электрические летательные аппараты к 2040 году. Об этом сообщила словенская авиастроительная компания Pipistrel, проводившая испытания электросамолета Alpha Electro по заказу норвежского оператора аэропортов Avinor.

Как пишет N+1, испытательный полет Alpha Electro был проведен в аэропорту Осло, а пассажиром двухместного самолета стал министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен. Самолет словенской компании оснащен электромотором мощностью 50 киловатт и аккумуляторной батареей емкостью 21 кВт*ч, которая позволяет Alpha Electro находиться в воздухе до одного часа. Также создатели самолета предусмотрели аварийный запас энергии, передает Day.Az со ссылкой на NewsRu.

Отметим, что программа по отказу от самолетов с топливными двигателями стала частью норвежского проекта по сокращению выбросов углекислого газа норвежскими предприятиями и компаниями. Этот план предполагает, что к 2030 году общий объем выбросов CO2 сократится на 40%. Так, в рамках проекта власти страны добились роста продаж электромобилей - сейчас на них приходится почти половина общего объема продаж автомобилей в Норвегии. Сейчас правительство страны рассматривает возможность введения полного запрета на продажу автомобилей с двигателями, работающими на ископаемом топливе, с 2025 года.

Отметим, что в настоящее время в мире не существует серийных электросамолетов, способных осуществлять перевозку пассажиров, однако над созданием таких самолетов работает целый ряд крупных и небольших компаний. Основным препятствием для развития этой отрасли остается сравнительно низкая емкость современных литиевых аккумуляторов.