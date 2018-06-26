Новая Зеландия введет налоги для туристов

Правительство Новой Зеландии намерено в 2019 году обложить иностранных путешественников налогом и повысить стоимость визы, этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По прогнозам, поступления от нового туристического налога, ставка которого составит 25-35 новозеландских долларов (23-32 доллара США), составят около 50 миллионов долларов.

По планам, туристический сбор будет взиматься с июля 2019 года: турист будет его уплачивать при получении визы. Кроме того, с ноября планируется повышение стоимости визы, однако каким оно будет, пока неизвестно. Ставку налога и новую стоимость визы власти Новой Зеландии назовут в сентябре.