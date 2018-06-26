В Госдепе заявили о готовности США работать с Эрдоганом
26 июня 2018 19:48 116
"США готовы работать с переизбранным президентом Турции, но будут четко обозначать, что вопросы в двусторонних отношениях должны быть решены", заявил Госдеп. Об этом передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, что 24 июня в Турции прошли парламентские и президентские выборы.
Как известно, Эрдоган победил на президентских выборах, набрав 52,82 процента голосов избирателей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!