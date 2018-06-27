Премьеры Турции и Грузии провели переговоры

Между премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом состоялся телефонный разговор, пишет Грузия Online.

По информации администрации правительства, Мамука Бахтадзе поздравил турецкого коллегу с успешным проведением выборов и отметил, что Турция является важным партнером Грузии.

Стороны обсудили региональные проекты и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Турции еще раз выразил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции Грузии.

Стороны выразили надежду на углубление стратегических партнерских отношений и продолжение успешного сотрудничества в многосторонних форматах.