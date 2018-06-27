Американский пилот случайно подал сигнал об угоне пассажирского самолета

27 июня 2018 09:05

Пилот компании JetBlue случайно подал сигнал об угоне самолета, в котором находились пассажиры. Борт готовился к вылету из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В результате вылет был задержан, самолет окружен полицейскими, которые затем поднялись на борт для проверки сообщения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Оказалось, что пилот хотел направить диспетчеру сообщение о неполадках в работе радиосистемы, но по ошибке отправил код, означающий угон или захват самолета. Правоохранители немедленно отреагировали на сигнал тревоги, передает ТАСС. Очевидцы рассказали, что они приказали пассажирам поднять руки и начали искать захватчика. Позже была проведена эвакуация. Никаких угроз полиция не нашла.

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