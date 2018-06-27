Инвесторы хотят отнять у Марка Цукерберга Facebook
27 июня 2018 09:06 225
Марка Цукерберга могут отстранить от дел. Крупные инвесторы социальной сети Facebook, у которых на руках акции почти на 3 миллиарда долларов, требуют не просто уволить главу правления, но и полностью лишить его рычагов управления в компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Акционеры просто разъярены тем, как Цукерберг управляет бизнесом, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на ресурс Business Insider. Целый ряд скандалов с утечкой данных и сбором персональной информации пользователей серьезно ударил по репутации соцсети. Инвесторы настаивают: Цукерберг должен отправиться в отставку. На его место они собираются нанять независимого директора, у которого уже не будет такой единоличной власти в решениях.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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