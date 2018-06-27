В Алеппо более 20 тысяч человек вернулись в свои дома

Более 20 тысяч человек вернулись в свои дома в юго-западной части провинции Алеппо после освобождения этих мест от боевиков, сообщил журналистам местный шейх Абдулла Дандаль, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Люди, жившие здесь, вынуждены были покинуть свои дома около семи лет назад - когда сюда пришли боевики. После освобождения территории сирийское правительство при помощи российских военных ведет подготовку к восстановлению мирной жизни.

Сперва местные власти обследовали все дороги между населенными пунктами и, где необходимо, отремонтировали их. Затем были налажены регулярные поставки продуктов и приведены в порядок электросети. Теперь идет подготовка к восстановлению жилых домов.

"Так как я являюсь старейшиной этого района юго-западной части провинции Алеппо, принял решение работать совместно с российским Центром по примирению. Два раза в неделю мы собираемся в региональном правительстве совместно с властями провинции и представителями России и обсуждаем, как идут работы по восстановлению и возвращению беженцев. Решения принимаются незамедлительно. В результате в свои дома уже вернулись 20 тысяч человек", - сообщил журналистам шейх Абдулла Дандаль.

"Когда пришли боевики, мы не ездили сюда семь лет. Слава богу и спасибо сирийской армии и России, что нашу деревню освободили и мы снова можем приехать сюда", - рассказала одна из местных жительниц.