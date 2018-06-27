В Турции за пропаганду терроризма задержана гражданка Германии
27 июня 2018 09:23 262
Полиция турецкой провинции Эдирне на северо-востоке страны задержала являющуюся гражданкой Германии певицу Хозан Джане (Hozan Cane - Saide İnaç), пишут в среду турецкие СМИ.
Сообщается, что задержанная гражданка Германии прибыла в Турцию для оказания поддержки предвыборной кампании Демократической партии народов (HDP), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отмечается, что Джане также проводила в Турции встречи с членами террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК).
По данным СМИ, сама Джане отвергает все эти обвинения.
Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
26 Июн. 10:05 12 768
-
26 Июн. 10:35 8 939
-
26 Июн. 12:23 8 506
-
26 Июн. 13:03 8 018
-
26 Июн. 12:57 6 920