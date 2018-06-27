Израильские военные перехватили ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильские военные засекли пуски еще трех ракет из сектора Газа и перехватили две из них, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Информации о пострадавших, материальном ущербе и ответных действиях пока не поступало.

"Три пуска зафиксированы из сектора Газа по израильской территории. Два из них были, по-видимому, перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол", - сказано в пресс-релизе.

Ранее, по подсчетам военных, палестинские боевики выпустили по югу Израиля девять ракет, одна из которых была сбита.

Из-за обстрелов в населенных пунктах на границе с сектором Газа всю ночь звучат сирены воздушной тревоги, призывая жителей укрыться в бомбоубежищах.