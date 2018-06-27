Израильские военные перехватили ракеты, выпущенные из сектора Газа
27 июня 2018 09:26 135
Израильские военные засекли пуски еще трех ракет из сектора Газа и перехватили две из них, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Информации о пострадавших, материальном ущербе и ответных действиях пока не поступало.
"Три пуска зафиксированы из сектора Газа по израильской территории. Два из них были, по-видимому, перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол", - сказано в пресс-релизе.
Ранее, по подсчетам военных, палестинские боевики выпустили по югу Израиля девять ракет, одна из которых была сбита.
Из-за обстрелов в населенных пунктах на границе с сектором Газа всю ночь звучат сирены воздушной тревоги, призывая жителей укрыться в бомбоубежищах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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