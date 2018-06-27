В Турции разбился самолет
27 июня 2018 10:36 409
В турецкой провинции Адыяман на юго-востоке страны потерпел крушение учебный самолет, пишут в среду турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по предварительным данным, пилот самолета погиб.
На место происшествия прибыли спасатели и пожарные.
О других деталях произошедшего не сообщается.
Отметим, что 16 февраля этого года потерпел крушение учебный военный самолет в провинции Измир на западе Турции.
17 января в турецкой провинции Эскишехир потерпел крушение самолет CASA СN-235, в результате чего погибли трое военнослужащих.
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