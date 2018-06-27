Пес, умеющий делать массаж сердца, работает в испанской полиции - ВИДЕО

Пользователей соцсети покорил полицейский пес, который умеет оказывать первую медицинскую помощь человеку. Видеоролик "спасения" опубликовала испанская полиция на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Героический поступок четырехлапого друга Пончо, который, не теряя ни минуты, кинулся спасать жизнь агента", - говорится в комментарии к публикации.

На кадрах видно, как сотрудник полиции падает на землю, инсценируя потерю сознания. Ему на помощь бежит пес, к его телу привязана мигалка. Животное несколько раз прыгает на грудь полицейского, после это пытается понять, дышит ли "пострадавший". Эти действия пес повторяет до тех пор, пока сотрудник полиции не "приходит в себя".

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