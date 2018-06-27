Японский зонд преодолел более 3 млрд километров за три года

Японский зонд "Хаябуса-2" после трехлетнего странствия в космосе достиг цели - приблизился к астероиду Рюгу на расстояние 20 километров. Об этом сообщило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Космический зонд был запущен в 2014 году. За три с половиной года он преодолел расстояние, составившее в общей сложности 3,2 миллиарда километров. Астероид Рюгу удален от Земли на 2,8 миллиарда километров. Его диаметр составляет около 900 метров.

Зонд пробудет вблизи астероида полтора года, за это время он трижды попытается взять пробы грунта, а затем привезти их на Землю. Первую попытку взять пробу зонд осуществит уже осенью.

Аналогичную задачу на астероиде Итокава выполнил его предшественник "Хаябуса" в 2010 году. Орбита Рюгу проходит вблизи орбит Земли и Марса, это дает основание ученым надеяться, что в грунте могут быть обнаружены следы воды и органических веществ.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook