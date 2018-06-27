В России не будут продавать лекарства в магазинах

Федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях. Об этом пишет "Коммерсант", передает Day.Az.

Двадцать второго июня департамент соцразвития правительства направил письмо в несколько министерств и ведомств, в том числе минздрав и минпромторг, о том, что по вопросу выпуска нормативного акта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Копия документа есть у издания.

После этого вопрос сняли с контроля правительства. Представитель Голиковой София Малявина пояснила газете, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов и Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом. В Минпромторге на запрос газеты не ответили.

Минпромторг разработал законопроект в конце прошлого года по поручению бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Необходимость его принятия аргументировали тем, что продажа безрецептурных препаратов в магазинах повысит уровень их доступности, пишет газета. Кроме этого, в ведомстве полагали, что в рамках сложившейся монополии фармацевтических и медицинских организаций, имеющих исключительное право на продажу лекарств, реализация безрецептурных препаратов в магазинах простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.

Первоначальная версия документа позволяла ретейлерам продавать безрецептурные препараты при наличии соответствующей лицензии. Получить ее можно было бы на юрлицо независимо от количества точек. Позднее Минпромторг доработал проект, предложив наделить торговые организации правом продавать безрецептурные лекарства вообще без лицензии.

Опрошенные изданием игроки фармрынка связывают отмену разработки законопроекта непосредственно с уходом из правительства Шувалова, который продвигал эту идею с 2014 года. Параллельно в кабмин вернулась экс-министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Как сообщает издание, представители фармотрасли надеются, что власти больше не вернутся к вопросу продажи лекарств в продуктовом ретейле.

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