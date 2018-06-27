Страшный взрыв в Техасе: погиб один человек, 12 пострадали - ВИДЕО
27 июня 2018 12:06 298
Один человек погиб, 12 получили ранения в результате взрыва в Мемориальном госпитале Кориэлл в Гейтсвилле, Техас. Об этом сообщает BreakingNNow.
Ранее стало известно, что взрыв произошел в строящейся части здания. Взорвался генератор, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Часть здания обрушилась.
Медицинское учреждение было эвакуировано.
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