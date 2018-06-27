Трамп: проверки сделок могут защитить технологии США

Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, сказал, что этот подход будет использоваться по отношению ко всем странам, а не только к Китаю, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Ранее президент США пригрозил ограничить китайские инвестиции в американские компании.

Мнучин и советник Белого дома по торговле Питер Наварро в понедельник послали разные сигналы об инвестиционных ограничениях. Глава Минфина США заявил, что они будут применяться по отношению ко "всем странам, которые пытаются украсть наши технологии", в то время как Наварро сказал, что они будут сосредоточены именно на Китае.



Вашингтон обвиняет Пекин в том, что он незаконно присваивал интеллектуальную собственность США, требуя создавать совместные предприятия, проводя недобросовестную политику лицензирования и приобретая американские технологические компании. Китай отрицает эти обвинения.

Мнучин предпочел бы использовать новые инструменты, связанные с находящимся на рассмотрении законопроектом, для усиления проверки безопасности сделок Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS), рассказали чиновники администрации Трампа.

Правительственный чиновник сказал Reuters в воскресенье, что казначейство работает над предложением запретить покупки американских фирм с "промышленно значимыми технологиями" компаниями с долей китайского участия по крайней мере в 25%.

"Мы располагаем лучшими в мире технологиями. Люди их копируют. И они крадут их, но у нас великие ученые, у нас есть великолепные мозги, и мы должны это защищать, что мы и делаем", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

"И это можно сделать через CFIUS. Мы можем сделать многое через него, и мы над этим работаем", - добавил он.

Палата представителей США во вторник приняла законопроект о расширении полномочий Комитета по иностранным инвестициям в США, во многом схожий с документом, принятым в сенате. Обе версии законопроекта распространяют проверки CFIUS на миноритарные пакеты акций американских компаний и инвестиции, которые могут раскрыть информацию о важнейших объектах инфраструктуры иностранным правительствам.











