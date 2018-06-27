Странное черное кольцо в небе сняли на телефон жители Забайкалья - ВИДЕО

27 июня 2018 13:45

Черное кольцо, похожее на портал в другой мир, зависло в небе Забайкалья и не на шутку встревожило жителей. Все долго ломали голову: что происходит?

И только через несколько часов людей успокоили ученые: это не мистика, не пришельцы. Такую картину уже наблюдали в США, Польше, Казахстане, подобные видео снимали жители Красноярска и Новосибирска, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Это так называемый дымовой вихрь, который может появиться, например, при использовании пиротехники.

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Нажмите на видео для просмотра:
Странное черное кольцо в небе сняли на телефон жители Забайкалья

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