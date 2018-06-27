Италия отказалась продлевать санкции против России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался против автоматического продления санкций в отношении России. Об этом в среду сообщает Adnkronos, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Санкции - это средство, а не цель", - заявил он, добавив, что Рим "продолжит уделять внимание поддержке гражданского общества в России".

В начале июня этого года глава итальянского правительства отметил, что работает над снятием ограничительных мер, введенных в отношении России, а также поддерживает президента США Дональда Трампа, высказавшегося о возвращении России в состав G7.

"Конечно, эти санкции связаны с минскими соглашениями, которые должны быть исполнены", - подчеркнул Конте, добавив, что за один день не получится снять санкции.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем - с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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