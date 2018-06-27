Древняя гробница империи Сун обнаружена на стройплощадке в Китае - ВИДЕО

В девять часов утра 26 июня на строительной площадке возле Чуаннанского муниципального района в городе Цзыгун (провинция Сычуань, КНР), была обнаружена древняя гробница, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По информации местных СМИ, вся внутренняя обстановка усыпальницы отлично сохранилась. Ли Юй, работник института управления культурным наследием заявил, что по предварительным данным гробница, занимающая площадь около 4 кв. м. была построена во времена империи Сун (государство в Китае, существовавшее с 960 по 1279 гг.) В усыпальнице, украшенной резьбой по камню обнаружено большое количество погребальных предметов тех лет.

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