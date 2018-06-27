Вооруженное столкновение в Турции, погибли двое военнослужащих

ВС Турции приступили к локальным военным операциям в турецкой провинции Кахраманмараш против террористической организации РПК, пишут в среду турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, локальные операции начались, после того как члены РПК обстреляли военный конвой.

Согласно данным СМИ, в результате столкновения между РПК и турецкими военными погибли двое, и был ранен один солдат турецкой армии.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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