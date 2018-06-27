Вооруженное столкновение в Турции, погибли двое военнослужащих
27 июня 2018 16:06 212
ВС Турции приступили к локальным военным операциям в турецкой провинции Кахраманмараш против террористической организации РПК, пишут в среду турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, локальные операции начались, после того как члены РПК обстреляли военный конвой.
Согласно данным СМИ, в результате столкновения между РПК и турецкими военными погибли двое, и был ранен один солдат турецкой армии.
Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!