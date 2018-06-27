Очевидцы снимали на видео догорающий самолет, когда из него вылез подросток - ВИДЕО

В результате крушения погибли 54-летний Грег Боаз и 48-летняя Джули Боаз. Также на борту находился их 17-летний сын Пейтон, который чудом выжил при крушении и даже смог самостоятельно выбраться из-под обломков. Очевидцы засняли этот шокирующий момент на видео, сообщает Mirror.

На кадрах видно, как охваченный пламенем самолёт рухнул рядом с домами. Из салона быстро выбирается подросток и бежит за помощью. На место прибыла скорая помощь, которая увезла Пейтона в больницу. У юноши сильные ожоги, сейчас он находится в тяжёлом состоянии, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Как сообщил двоюродный брат погибшего, Грег купил этот самолёт за неделю до катастрофы, а за штурвал он не садился около 10 лет. Также он добавил, что семья летела на соревнования по волейболу к своей дочери.

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