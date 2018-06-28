Бабушка явилась на свадьбу с мочалкой на голове вместо шляпы - ФОТО

28 июня 2018 02:00

Жительница Британии Лилиан Смит решила сэкономить на наряде для важного мероприятия и вместо шляпки использовала мочалку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, письмо с описанием оригинальной идеи женщина отправила в редакцию журнала Take A Break. В письме она отметила, что не могла найти шляпку, подходящую к ее наряду для свадебной вечеринки. После она увидела в ванной синюю мочалку и поняла, что больше искать ничего не стоит. "Я прикрепила ее к зажиму для волос и надела на голову. Работа сделана. Она идеально сочеталась с моим нарядом и выглядела великолепно", - отметила женщина.

Идея британки пришлась по вкусу многим пользовательницам сети и приобрела вирусную популярность.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az