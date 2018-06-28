Бабушка явилась на свадьбу с мочалкой на голове вместо шляпы - ФОТО

Жительница Британии Лилиан Смит решила сэкономить на наряде для важного мероприятия и вместо шляпки использовала мочалку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, письмо с описанием оригинальной идеи женщина отправила в редакцию журнала Take A Break. В письме она отметила, что не могла найти шляпку, подходящую к ее наряду для свадебной вечеринки. После она увидела в ванной синюю мочалку и поняла, что больше искать ничего не стоит. "Я прикрепила ее к зажиму для волос и надела на голову. Работа сделана. Она идеально сочеталась с моим нарядом и выглядела великолепно", - отметила женщина.

Идея британки пришлась по вкусу многим пользовательницам сети и приобрела вирусную популярность.

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