Группа мужчин задержала самолет, со скандалом отказавшись сесть с дамами

Рейс израильской авиакомпании El Al задержался на час из-за того, что мужчины не хотели сидеть рядом с женщинами в самолете. Инцидент произошел на борту авиалайнера, следовавшего из Нью-Йорка в Тель-Авив. Четверо ультраортодоксальных евреев отказались садиться по соседству с двумя пассажирками из Америки и Израиля, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Стюардессы попытались разрешить ситуацию, но это не сработало, потому что они тоже были женщинами. Эти мужчины отказывались не только говорить с ними, но даже смотреть на них, - поделился в Facebook один из путешественников Хен Ротем. - Все сотрудники мужского пола, кроме пилота, решали эту проблему вместо того, чтобы подготавливать самолет к взлету".

В результате двум пассажиркам, американке и израильтянке, пришлось пересесть на другие места. Ротем также рассказал, что один из мужчин оказался "настолько аскетичным", что не открывал глаза до конца полета, чтобы не видеть женщин.

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