Евросоюз ужесточит правила ввоза и вывоза наличных
Комитет постоянных представителей стран Европейского союза согласовал внесение изменений в регламент, который касается ввоза и вывоза наличных денежных средств. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ведомстве отметили, что данные меры помогут в борьбе с финансированием терроризма и схемами отмывания денег.
"Новое законодательство обязывает любого гражданина, въезжающего в ЕС или выезжающего из ЕС и имеющего наличные средства на сумму €10 тыс. или более, декларировать их таможенным органам. Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах", - пояснили в Совете ЕС.
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