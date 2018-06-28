В польской деревушке родился двуглавый теленок-мутант - ФОТО

28 июня 2018 05:41

В польской деревне Ковалево-Поморске родился теленок с двумя головами. Об этом сообщает портал Wprost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О новорожденном животном рассказала местный ветеринар Каролина Шаровска (Karolina Szarowska). Ее вызвали для того, чтобы оказать корове помощь в родах. В результате мать теленка выжила, несмотря на трудности, а двуглавый детеныш родился живым.

"Две головы лучше, чем одна. А помочь ЭТОМУ родиться живым было настоящим чудом", - описала пережитое ветеринар.

Владелец коровы рассказал, что это четвертые роды коровы и в прошлый раз на свет уже появлялись телята с пороками развития: детеныш родился с внутренними органами наружу.

Двуглавый теленок вскоре умер. Экологические активисты настаивают, что участившиеся случаи рождения животных-мутантов связаны с тем, что скот потребляет генетически модифицированный корм с высоким содержанием пестицидов.

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