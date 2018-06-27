Умер отец Майкла Джексона

В возрасте 89 лет умер отец поп-иконы Майкла Джексона Джо Джексон, сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За несколько дней до смерти он подтвердил слухи о своей скорой смерти в твиттере - он опубликовал фотографию на фоне заката и констатировал, что ему осталось увидеть гораздо меньше закатов, чем он уже видел.

Ранее в этом месяце Джо Джексон был госпитализирован с четвертой стадией рака поджелудочной железы, а его дети рассказали журналистам, что он находится при смерти.

Джо Джексон продюсировал группу Jackson Five, основанную его сыновьями Джеки, Тито и Джерменом, а также управлял собственным лейблом Ivory Tower International Record. Джо Джексон являлся продюсером Майкла Джексона после того как Майкл покинул Jackson Five и начал сольную карьеру.

Джо Джексон пережил Майкла Джексона ровно на девять лет: Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года.