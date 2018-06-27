Дети вместе с тренером по футболу пропали без вести в Таиланде

В Таиланде уже четверо суток продолжаются поиски пропавших 12 подростков и их тренера по футболу. Предположительно, юные футболисты и их наставник оказались заблокированы в пещере Тхам Луанг из-за наводнения, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Проведение поисково-спасательных работ осложняют продолжающиеся в этом районе проливные дожди.

Спасатели сейчас пытаются найти еще один вход в пещеру, так как главный оказался недоступен из-за поднимающейся воды.

Связь с группой подростков была потеряна в минувшую субботу, 23 июня. С тех пор никто из команды не выходил на связь. Единственное, что указывает на их местонахождение, - это велосипеды, оставленные у входа в пещеру.

Спасатели предприняли попытки откачать воду из затопленных участков пещеры, однако эти усилия оказались напрасными, после того как в ночь на среду дожди усилились и уровень воды в пещере вновь значительно поднялся.

Спасатели используют дрон, оснащенный датчиками температуры, однако из-за низких облаков дрон не может работать на необходимой высоте. Спасателям помогают десятки волонтеров - в основном это дайверы, имеющие опыт работы в затопленных пещерах.