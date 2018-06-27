Помпео рассказал журналистам о неких "протестах" в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео в среду вновь заявил о якобы продолжающихся "акциях протеста" в Иране, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как я говорил ранее, никого не должно удивлять, что в Иране продолжаются протесты. Иранский народ требует, чтобы их лидеры делились благосостоянием государства и реагировали на его законные нужды", - заявил Помпео журналистам.

Госсекретарь осудил иранские власти за "тактику подавления, заключения протестующих в тюрьму и отрицание недовольства иранцев". При этом Помпео не уточнил, на чем основаны данные о протестах.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт не смогла ответить на вопросы журналистов о том, откуда госдеп берет данные о якобы проходящих в Иране акциях протеста с учетом отсутствия в этой стране американского посольства.

По словам Науэрт, информация исходит от "источников американского правительства". На прямой вопрос, не является ли эта "статистика" исключительно анализом Twitter-аккаунтов иранской оппозиции, Науэрт заявила, что не может углубляться в такую дискуссию.