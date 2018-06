Минюст США разрешил Disney купить 21st Century Fox

Минюст США одобрил сделку по приобретению конгломератом The Walt Disney Company большей части активов 21st Century Fox. Об этом сообщает The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом американские власти выставили Disney условие. После совершения сделки конгломерат должен будет продать сеть региональных каналов, входящих в 21st Century Fox, чтобы избежать формирования монополии в сфере спортивных трансляций.

Ранее сообщалось, что Walt Disney приобретет большинство активов 21st Century Fox за $71,3 млрд, тем самым обойдя Comcast, которая предложила $65 млрд.

Таким образом, под контролем Disney окажутся киностудия 20th Century Fox, 20th Century Fox Television, каналы FX и National Geographic, а также десятки региональных телеканалов.