Трамп пригрозил Harley-Davidson

Президент США Дональд Трамп пригрозил компании Harley-Davidson своим злопамятством и упрекнул в неблагодарности в связи с ее намерением вывести производство из США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я столько для вас сделал и теперь вот такое. Другие компании возвращаются туда, где они должны быть! Мы не забудем (вашего поступка) и не забудут об этом ваши клиенты или ваши очень счастливые теперь конкуренты!" - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Президент вторые сутки продолжает атаку на компанию Harley-Davidson после того, как стало известно о ее решении вывести часть производства из США из-за пошлин ЕС. Ожидается, что компания разместит производство в Таиланде.

"Harley-Davidson на 100% должна остаться в Америке, с людьми, которые привели вас к успеху", - написал президент США. Трамп в ходе предвыборной кампании обещал американским производителям создать благоприятные условия для того, чтобы производство их продукции было рентабельно на территории США. После победы на выборах администрация с гордостью сообщала о возвращении американских компаний на рынок и привлечении зарубежных компаний в Америку.

Ранее Трамп пригрозил, что если компания станет импортировать в США произведенные в Таиланде мотоциклы, они будут обложены высокими импортными пошлинами, как продукты производства иностранных компаний, и окажутся неконкурентными на американском рынке.

Однако в марте стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня. Для ребалансировки ситуации в ответ на новые тарифы США на ввоз стальной и алюминиевой продукции 22 июня ЕС ввел дополнительные пошлины в 25% с 22 июня на импорт определенной продукции из Соединенных Штатов, в том числе мотоциклы Harley-Davidson.