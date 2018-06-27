Извержение вулкана на Галапагосских островах: эвакуированы сотни людей

Порядка 250 человек эвакуированы в среду на Галапагосских островах в Эквадоре из-за начала извержения вулкана Сьерра-Негра, сообщила глава министерства по управлению рисками Алехандра Оклес, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, причиной извержения стала серия землетрясений, спровоцировавших активность вулкана, который расположен на самом большом острове Галапагосов - Исабеле. Власти распорядились остановить занятия в близлежащих школах и запретить посещение туристами опасных районов.

Последнее извержение вулкана Сьерра-Негра произошло в октябре 2005 года, сообщает агентство AVN.