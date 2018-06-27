Президент Ирана Хасан Роухани пообещал поставить США "на колени", его выступление было показано на государственном телевидении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Никоим образом мы не будем капитулировать перед США и сохраним историческое национальное величие, а сами в этой волевой борьбе поставим США на колени", - заявил Роухани.

Его слова прозвучали на фоне напряженной обстановки в стране в связи с экономическими проблемами в Иране. Сам президент ранее после выхода США из ядерной сделки говорил, что Вашингтон пытается оказать на Тегеран экономическое давление и ведет против Ирана психологическую войну.

Указав на наличие проблемы безработицы в стране, Роухани заявил, что власти должны прилагать больше усилий по разрешению проблем, отметив также необходимость урегулирования ситуации на внутреннем рынке.

"Мы должны показать миру, что мы переживем проблемы и трудности, не променяв величие, свободу, независимость, демократию, республиканский строй, религию и культуру", - заявил президент.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

В минувший вторник высокопоставленный представитель госдепа США заявил, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить импорт нефти из Ирана к началу ноября. Кроме того, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай, добавил он.