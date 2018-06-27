США озабочены передачей нефтяных объектов Ливии под контроль правительства

США, а также союзники - Италия, Франция и Великобритания - озабочены передачей контроля над нефтяными месторождениями и портами в Ливии союзному временному правительству на востоке страны, говорится в совместном заявлении, распространенном в среду госдепартаментом США, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Правительства Франции, Италии, Великобритании и Соединенных Штатов глубоко озабочены объявлением о том, что месторождения Рас-Лануф и Эс-Сидр будут выведены из-под контроля Национальной нефтяной корпорации (Триполи) и переданы другому субъекту", - говорится в заявлении.

"Инфраструктура, связанная с нефтедобычей, производство нефти и доходы от него принадлежат ливийцам и, в соответствии с резолюциями 2259 (2015), 2278 (2016) и 2362 (2017) СБ ООН, должны оставаться под контролем легитимной Национальной нефтяной корпорации и правительством национального согласия", - отмечается в документе.

"Любые попытки обойти санкционный режим Совета Безопасности ООН по Ливии окажут негативное влияние на экономику страны, усилят гуманитарный кризис и подорвут безопасность границ", - опасаются авторы заявления.

Ранее во вторник стало известно, что ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара передаст контроль над нефтяными месторождениями и портами союзному временному правительству, которое действует на востоке страны.

По словам официального армейского представителя Ахмеда аль-Мисмари, доходами от продажи нефти также будут распоряжаться власти на востоке страны.

Правительство национального согласия Ливии, заседающее в Триполи, заявило, что передача военными нефтяных объектов под руководство властей на востоке страны, усилит раскол между двумя центрами власти.