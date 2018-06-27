Иран вновь запустил завод по производству «желтого кека»

В Иране вновь запущен завод по производству уранового концентрата, используемого в ядерной промышленности, также известного как "желтый кек". Об этом сообщается на сайтеОрганизации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующее поручение отдали Верховный лидер аятолла Хаменеи и президент Хассан Роухани. Запуск завода стал ответом на несоблюдение США своих обязательств в рамках ядерной сделки с Ираном, подчеркивается в сообщении.

Как отмечается, завод уже произвел первую бочку "желтого кека". Позднее из концентрата будет получен фторид урана (VI), который в газообразном виде используется в обогащении урана.

Иран намерен в дальнейшем наращивать мощности по обогащению урана и выйти на уровень в 190 тыс. ЕРР (единица, которая демонстрирует показатели мощности центрифуг).