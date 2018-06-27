Террористы "ИГ" убили восемь иракских силовиков

Тела восьми иракских силовиков, захваченных боевиками ИГ были обнаружены в среду на трассе Киркук-Дияла, сообщила пресс-служба МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На минувшей неделе стало известно, что террористы на этой же трассе захватили шестерых сотрудников иракских силовых ведомств. Радикалы записали видеообращение, в котором угрожали убить заложников в течение трех дней, если правительство страны не выпустит из тюрем женщин, задержанных за участие в деятельности ИГ.

По данным пресс-службы МВД, "судя по состоянию тел найденных силовиков, они были убиты задолго до окончания срока ультиматума террористов".

В 2014 году террористы ИГ захватили свыше 40% территории Ирака. В их руках оказались крупные населенные пункты, в том числе второй по численности населения город страны - Мосул.

В 2017 году власти Ирака после масштабной операции иракской армии и ополчения, поддерживаемых коалицией по борьбе с ИГ во главе с США с одной стороны и Ираном с другой, объявили о победе над радикалами.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими ячейками".