Трамп обозначил сроки и место встречи с Путиным

27 июня 2018 23:07

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом России Владимиром Путиным в ходе поездки в Европу. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, встреча пройдет после саммита НАТО 11-12 июля, на котором Трамп будет присутствовать. Говоря о месте проведения встречи, американский президент сообщил, что она может состояться в Хельскинки.

Трамп добавил, что намеревается обсудить с российским лидером Сирию и Украину.

Ранее Путин встретился с советником президента США Джоном Болтоном. По итогам их беседы стало известно, что время и место саммита с участием российского и американского президентов определено, но будет объявлено позднее.

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