Установлен рекорд по автоголам на чемпионатах мира по футболу

В матче Мексика - Швеция на ЧМ-2018 установлен рекорд чемпионатов мира по автоголам, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Защитник мексиканцев Эдсон Альварес забил в свои ворота на 74-й минуте - это 7-й гол на нынешнем мировом первенстве. Предыдущий рекорд был установлен 20 лет назад на ЧМ-98 во Франции (6 автоголов).

Футболисты сборной Мексики на чемпионатах мира 5 раз забивали в свои ворота - это тоже рекорд.

Напомним, сегодня мексиканцы установили еще одно мировое достижение. Уже на 15-й секунде матча защитник мексиканской команды Хесус Гальярдо получил предупреждение. Эта желтая карточка стала самой быстрой в истории матчей чемпионатов мира.

Чемпионат мира в России проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах.