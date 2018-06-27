США призвали к переговорам власти Афганистана и талибов
27 июня 2018 23:42 199
Соединенные Штаты призывают начать мирные переговоры между правительством Афганистана и талибами*, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"США приветствуют последний призыв Саудовской Аравии продлить перемирие между правительством Афганистана и "Талибаном". Это отражает важную роль Саудовской Аравии в борьбе с терроризмом и содействует нашей общей цели регионального мира и стабильности. Мы призываем все стороны ответить взаимностью на прекращение огня и участвовать в официальных мирных переговорах", - говорится в распространенном заявлении Науэрт.
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