США смогут восстановить "суровые" санкции против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Соединенные Штаты смогут вместе с другими странами восстановить "самый суровый" санкционный режим против Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Помпео, после выхода США из сделки с Ираном по ядерной программе у Вашингтона были "сложные дискуссии" с союзниками в Европе.

"Европейцы говорят постоянно о другом пути, который бы они хотели, чтобы мы выбрали. Но я скажу, что за последние несколько недель есть рост признания того, что мы должны найти путь вперед вместе. Когда я говорю о введении самых суровых санкций в истории, я все еще намерен и оптимистично настроен, что могу что сделать", - сказал он, выступая на слушаниях в сенате США.

При этом Помпео заявил, что речь идет не только о трех европейских странах - Германии, Франции и Великобритании, с которым США вели переговоры по пересмотру сделки с Ираном. По его словам, "есть много европейских стран, которые готовы помочь", "есть страны в Азии", а также страны Персидского залива.

"Это широкая коалиция. Иногда внимание только на Франции, Британии и Германии. Не недооценивая их важность, они важные партеры, и мы хотим их на нашей стороне, но создание мирового санкционного режима требует усилия по всему миру", - подчеркнул госсекретарь США.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.