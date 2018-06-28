В Иране загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане на юго-западе Ирана, шесть человек пострадали, сообщает иранское агентство Тасним, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, пока сдержать пламя пожарным не удается. Глава Абадане позже сообщил агентству ИСНА, что пожар планируется локализовать в течение часа. Специалисты изучают возможные причины возгорания.

По данным агентства, двое из шести пострадавших при пожаре госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Этот завод - один из крупнейших в мире.