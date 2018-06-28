Черный дым накрыл Алма-Ату из-за пожара на окраине города
28 июня 2018 06:52 201
Большая часть столицы Казахстана оказалась накрыта черным дымом из-за крупного пожара в складских помещениях на окраине города, передает РИА "Новости" заявление руководителя пресс-службы городского департамента по чрезвычайным ситуациям Сандугаша Баймухамбетовой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В 06.03 [03.03 мск] часов на пульт 101 поступило сообщение о горении складского помещения... Пожарные расчеты на месте производят тушение пожара", - сказала Баймухамбетова.
Руководитель пресс-службы отметила, что дополнительная информация о пожаре будет сообщена позднее.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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