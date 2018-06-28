Российский миллиардер основал космическое государство

На Земле появилось новое космическое государство под названием "Асгардия". Его первым лидером стал российский ученый и миллиардер Игорь Ашурбейли, пишет журнал Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об официальном появлении нового государства Ашурбейли объявил на торжественной церемонии, прошедшей в понедельник в Вене. "Мы создали все ветви нации. Я огу заявить, что Асгардия родилась", - сказал миллиардер.

Несмотря на то, что Асгардия не имеет никакой территории на Земле, у нее уже около 200 тысяч граждан, подписавшихся на присоединение к стране через интернет, а также амбициозные планы по запуску жилищ на низкой околоземной орбите и постройке поселений на Луне.

У Асгардии есть все необходимое для функционирующего государства: конституция, флаг, гимн и избранные представители, к тому же страна работает над использованием новой криптовалюты SOLAR для формирования своей экономики. Что касается связи с Землей, Ашурбейли заявляет, что в их планах сделать страну самостоятельной.

"Асгардия разработает инфраструктуру, которая не будет зависеть от наземных систем, - говорит он. - У асгардианцев будут портативные устройства с интегрированными паспортами, кредитными картами и традиционные смартфоны".

Некоторые из более альтруистичных планов Ашурбейли включают предоставление глобального интернета и доступ к асгардианской технологии, а также создание флота по защите Земли от астероидов. В итоге глава космического государства видит Асгардию не столько страной, сколько следующим шагом на пути человеческого развития. "Космическое пространство бесконечно, и космические исследования дадут homo sapiens возможность стать бессмертным как виду", - заявил миллиардер.

Свое название страна получила в честь небесного города из скандинавской мифологии "Асгард", обители богов. Кроме того, "Асгард" упоминается в популярной киновселенной Marvel, где он является домом одного из главных персонажей - бога грома Тора.