В ООН открывается конференция глав контртеррористических ведомств

Первая конференция высокого уровня по борьбе с терроризмом пройдет в штаб-квартире ООН 28-29 июня, ожидается участие около 120 стран и ста общественных организаций, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил представитель ООН, около ста государств будут представлены на уровне глав или заместителей глав контртеррористических ведомств и министров внутренних дел. Из пяти стран-постоянных членов Совета Безопасности ожидается участие четырех государств (Великобритания, Китай, Россия, Франция) на уровне заместителей глав контртеррористических ведомств.

В первый день конференции пройдут рабочие сессии по теме "Возможности и вызовы международному сотрудничеству через обмен информацией, оценками и данными" и "Противостояние распространяющейся угрозе от иностранных боевиков-террористов". Во второй день будет обсуждаться "Укрепление шагов по противостоянию насильственному экстремизму, включая работу с молодежью, и по предотвращению использования террористами технологий и Интернета", а также "Укрепление роли и возможностей ООН в поддержке выполнения государствами-членами Стратегии ООН по борьбе с терроризмом". Во время конференции запланировано также более 20 тематических мероприятий "на полях". Итоги конференции подведет генеральный секретарь ООН, принятия резолюции не планируется.

В первых двух сессиях смогут принять участие только представители контртеррористических агентств государств-членов ООН, представители неправительственных организаций допущены не будут. Как пояснил высокопоставленный представитель ООН, "от многих стран поступил запрос провести первые две сессии в закрытом режиме, так как на обсуждение выносятся сугубо профессиональные темы".

По словам высокопоставленного представителя ООН, в управлении по борьбе с терроризмом считают целесообразным проводить подобные конференции раз в два года. Соответствующее предложение будет вынесено на обсуждение участниками встречи. В случае одобрения инициативы, это положение также будет отражено в итоговом заявлении генсека. По словам источника в ООН, возможность иметь профессиональный обмен мнениями будет способствовать "всеобъемлющей реформе контртеррористической деятельности".

Накануне США выступили с критикой Управления ООН по борьбе с терроризмом - организатора конференции. В среду постпредство США при ООН сообщило, что контртеррористическое управление ООН, которое с момента его учреждения в 2017 году возглавляет российский дипломат Владимир Воронков, запретило неправительственным организациям присутствовать "на некоторых важных встречах конференции". Постпред США при ООН Никки Хейли назвала это решение "возмутительным" и пришла к выводу, что оно было принято под давлением России, Сирии, Ирана, Кубы и Венесуэлы. В результате, США снизят уровень своего представительства на конференции до заместителя координатора по борьбе с терроризмом в бюро контртерроризма госдепа.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил накануне, что Соединенные Штаты могут самостоятельно выбирать уровень своего присутствия на предстоящей конференции, и в целом поблагодарил США за участие. Он напомнил, что США стояли у истоков создания контртеррористического управления ООН и отметил, что это заслуживает всяческого "поощрения и одобрения".

Говоря об участии НПО в работе конференции, Дюжаррик отметил, что они "играют жизненно важную роль в борьбе с терроризмом и будут активно участвовать во второй день работы".

Ранее агентство Рейтер сообщило, что США из-за решения проводить две сессии конференции в закрытом формате урезали финансирование управления ООН по борьбе с терроризмом. Как отмечает агентство, изначально планировалось, что США направят на финансирование два миллиона долларов.

На данный момент около 90 процентов бюджета контртеррористического управления ООН составляют добровольные взносы стран-членов ООН. Как стало известно РИА Новости, до 85 процентов средств в бюджет структуры поступает от Саудовской Аравии.