Хью Грант объяснил, зачем впервые женится в 57-летнем возрасте

Британский актер Хью Грант объяснил причины, по которым решил жениться на 39-летней шведке Анне Эберстейн, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У нас трое детей, мы живем вместе и мне нравился момент, связанный с иммиграцией", - сказал Грант.

В прошлом месяце у Гранта и Эберстейн состоялась помолвка в Лондоне.

Грант в интервью неоднократно заявлял, что он не верит в свадьбы. Он отметил, что все еще считает свадьбу "глупостью", так же, как и его жена. При этом актер подчеркнул, что свадьба может быть "милой" и "уютной".

Ранее сообщалось, что Грант принял решение о женитьбе. В 2012 году Эберстейн родила ему сына, а спустя три года - дочь. Имя и пол третьего ребенка все еще держатся в секрете.