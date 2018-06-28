Хью Грант объяснил, зачем впервые женится в 57-летнем возрасте
28 июня 2018 07:04 127
Британский актер Хью Грант объяснил причины, по которым решил жениться на 39-летней шведке Анне Эберстейн, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"У нас трое детей, мы живем вместе и мне нравился момент, связанный с иммиграцией", - сказал Грант.
В прошлом месяце у Гранта и Эберстейн состоялась помолвка в Лондоне.
Грант в интервью неоднократно заявлял, что он не верит в свадьбы. Он отметил, что все еще считает свадьбу "глупостью", так же, как и его жена. При этом актер подчеркнул, что свадьба может быть "милой" и "уютной".
Ранее сообщалось, что Грант принял решение о женитьбе. В 2012 году Эберстейн родила ему сына, а спустя три года - дочь. Имя и пол третьего ребенка все еще держатся в секрете.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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