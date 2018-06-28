Пьяный российский болельщик избил шведа в Екатеринбурге
После матча третьего тура чемпионата мира - 2018 между командами Мексики и Швеции произошла драка, сообщает региональный сайт "Екатеринбург Онлайн", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел около стадиона "Екатеринбург Арена".
"Швед лежит на пороге кафе, он весь в крови, в то же время рядом танцуют радостные. Его сначала пытались откачать прохожие, потом скорая приехала. Очень много полиции", - сказал один из очевидцев происшествия.
По словам другой свидетельницы Елены, "шведа ударил русский". "Он был пьян, совсем не в адеквате", - отметила женщина.
Отмечается, что в правоохранительных органах обстоятельства происшествия пообещали рассказать только по итогам разбирательства.
Матч Мексика - Швеция закончился разгромной победой шведов со счетом 3:0.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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