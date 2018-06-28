Илон Маск назвал дату выпуска электрического пикапа Tesla

В стандартное оснащение пикапа Tesla войдет двухмоторная электрическая силовая установка с очень высоким крутящим моментом и особая подвеска, динамически подстраивающаяся под нагрузку. Об этом своем твиттере сообщил глава американской компании Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Помимо этого, дверца грузовой платформы будет поворачиваться на шарнирном четырехугольнике, а также опускаться до земли. Пикап сможет самостоятельно парковаться и получит набор сенсоров с 360-градусным обзором.

Информация о том, что Tesla выпустит электрический пикап появилась в декабре 2017 года. Это подтвердил сам Маск, отвечая на вопрос одного из пользователей твиттера. Точная дата не была названа, но сообщалось, что это произойдет после запуска в серию компактного кроссовера Model Y. По предварительной информации, вседорожник дебютирует в марте следующего года.

Ранний эскиз пикапа американский производитель показал во время презентации тягача Semi. На рисунке был изображен гигантский грузовик, в кузове которого поместился другой автомобиль.